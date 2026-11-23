CrowdStrike ha firmato un accordo per acquisire Zscaler interamente in azioni, con un enterprise value di circa 43,9 miliardi di dollari. Il comunicato del 23 novembre prevede 1,135 azioni CrowdStrike per ogni azione Zscaler. È il numero di titoli a determinare il corrispettivo: il suo valore monetario dipenderà dalla quotazione dell’acquirente, mentre il completamento dell’operazione richiede ancora approvazioni.

Nei termini ufficiali dell’accordo CrowdStrike–Zscaler, le società indicano un valore implicito di circa 260,41 dollari per azione Zscaler, calcolato sulla chiusura CrowdStrike del 20 novembre, e un premio di circa il 34% sulla chiusura Zscaler della stessa giornata. Sono riferimenti usati per presentare l’intesa, non una quotazione aggiornata del premercato né un importo in contanti garantito al socio.

Il concambio rende variabile il valore ricevuto

La formula è semplice: valore teorico per un’azione Zscaler = 1,135 × prezzo di un’azione CrowdStrike. Se quest’ultima vale ipoteticamente 200 dollari, il corrispettivo teorico è 227 dollari; a 230 dollari diventa 261,05; a 260 dollari sale a 295,10. Gli scenari usano lo stesso rapporto di cambio e prezzi inventati per illustrare la sensibilità, non obiettivi di Borsa.

Prezzo ipotetico CrowdStrike, USD Valore teorico per azione Zscaler, USD 200,00 227,00 230,00 261,05 260,00 295,10

Elaborazione TradingCenter sul concambio ufficiale di 1,135. Simulazione in dollari, senza costi, imposte o conversione valutaria; presuppone il completamento secondo i termini annunciati.

Ogni variazione di 10 dollari del prezzo CrowdStrike modifica quindi di 11,35 dollari il valore teorico del pacchetto ricevuto per ciascuna azione Zscaler. Per chi investe dall’Italia resta inoltre distinta la conversione in euro: il risultato nella valuta del portafoglio risente anche del cambio. Questa aritmetica non misura il rendimento personale, che dipende dal prezzo di acquisto e dai costi effettivi.

Perché i 43,9 miliardi non sono un assegno agli azionisti

Il comunicato definisce il valore complessivo come enterprise value, una misura del valore dell’attività che va distinta dal valore del solo capitale azionario. Per il singolo socio il riferimento operativo è il concambio, non la divisione dell’intero importo annunciato per il numero di azioni possedute o in circolazione.

Anche il premio iniziale va letto sulla sua base storica. Il resoconto Bloomberg delle 11:38 italiane riporta per Zscaler una chiusura di venerdì a 194,82 dollari. Il confronto 260,41 ÷ 194,82 − 1 dà circa il 33,67%, coerente con il 34% arrotondato dalle società. Non è un guadagno ancora disponibile per chi compra oggi, perché i prezzi possono essersi già mossi dopo l’annuncio.

Dalla collaborazione commerciale a un’unica piattaforma

La logica industriale è unire la protezione dei dispositivi di CrowdStrike con quella delle connessioni di Zscaler. Le società indicano oltre 2.000 clienti condivisi e 16 integrazioni già esistenti. L’acquisizione punta a estendere l’unificazione a prodotti, dati e contratti commerciali: la collaborazione preesistente riduce la distanza fra le due offerte, ma non dimostra che l’integrazione societaria sarà priva di difficoltà.

CrowdStrike prevede circa un miliardo di dollari di sinergie annue di ricavo a regime entro 30 mesi dal completamento e 500 milioni di sinergie annue di costo entro 18–24 mesi. Sono obiettivi aziendali con tempi diversi. Sommarli in «1,5 miliardi di utili aggiuntivi» sarebbe scorretto: ricavi e risparmi di costo incidono diversamente sul risultato, e il ricavo incrementale può richiedere spese per essere generato.

Le condizioni che separano la firma dal completamento

I consigli di amministrazione hanno approvato l’accordo all’unanimità. La chiusura è prevista nella seconda metà dell’esercizio fiscale 2028 di CrowdStrike, subordinata al voto dei soci Zscaler, alle autorizzazioni regolamentari e alle altre condizioni previste. Il riferimento è all’esercizio fiscale indicato dalla società, non automaticamente al secondo semestre dell’anno solare 2028. Fino al completamento le imprese continueranno a operare separatamente.

Ritardi, condizioni imposte dalle autorità o difficoltà d’integrazione possono modificare il quadro economico dell’operazione. Il prossimo appuntamento annunciato è la conference call congiunta del 23 novembre alle 08:00 della costa orientale statunitense, le 14:00 italiane. Per valutare l’accordo conteranno soprattutto il percorso delle approvazioni e le ipotesi che sostengono le sinergie, oltre al prezzo che CrowdStrike avrà quando il concambio diventerà effettivo.