I BOT a 6 mesi assegnati dal Tesoro nell’asta del 26 novembre 2026 rendono il 3,005% lordo annuo, in aumento di 13 punti base rispetto al precedente collocamento comparabile indicato dalla Banca d’Italia. Sono stati collocati tutti gli 8,5 miliardi di euro offerti. Per il risparmiatore il dato decisivo è però il prezzo medio di 98,504: su 10 mila euro nominali lo scarto fino al rimborso è di 149,60 euro lordi in 182 giorni, non di 300,50 euro.

Il meccanismo è semplice: al prezzo d’asta, 10 mila euro di capitale rimborsabile costano 9.850,40 euro prima di imposte e commissioni. Applicando il 12,5% allo scarto, restano 130,90 euro prima degli altri oneri. Il rendimento più alto migliora quindi la remunerazione della nuova sottoscrizione, mentre aumenta il costo del finanziamento per lo Stato. Gli ordini superiori all’offerta attestano la copertura dell’asta, ma non dimostrano che gli investitori fossero disponibili a comprare agli stessi tassi del passato.

I risultati ufficiali e il confronto corretto

Il comunicato sui risultati dell’asta della Banca d’Italia identifica la prima tranche con il codice ISIN IT0005787038. Emissione e regolamento sono fissati al 30 novembre 2026, mentre il rimborso è previsto per il 31 maggio 2027. La vita residua è di 182 giorni.

Le richieste ammontano a 12,15 miliardi di euro, contro 8,5 miliardi assegnati: la differenza è di 3,65 miliardi. Dividendo gli ordini per il collocato si ottiene 1,4294, arrotondato nel prospetto a un rapporto di copertura di 1,43. In altri termini, sono arrivati circa 143 euro di richieste ogni 100 euro di titoli disponibili.

Il documento indica come asta precedente quella del 25 settembre 2026. È questo il riferimento del rialzo di 13 punti base, equivalente a 0,13 punti percentuali: non si tratta di un aumento del 13% del rendimento e non va descritto automaticamente come un confronto mensile. I rendimenti accolti nell’asta odierna vanno dal 3,002% al 3,008%.

Il conto su 10 mila euro, dal lordo all’esborso

La seguente elaborazione usa il prezzo medio ufficiale e ipotizza una persona fisica residente in Italia che acquisti 10 mila euro nominali in sottoscrizione e mantenga il titolo fino al rimborso. Distingue il capitale nominale dal denaro effettivamente impiegato e non comprende il bollo sul deposito titoli o altri costi del rapporto.

Prezzo del titolo: 10.000 × 98,504 / 100 = 9.850,40 euro.

10.000 × 98,504 / 100 = 9.850,40 euro. Scarto lordo: 10.000 − 9.850,40 = 149,60 euro.

10.000 − 9.850,40 = 149,60 euro. Imposta sullo scarto: 149,60 × 12,5% = 18,70 euro.

149,60 × 12,5% = 18,70 euro. Esborso prima delle commissioni: 9.850,40 + 18,70 = 9.869,10 euro.

9.850,40 + 18,70 = 9.869,10 euro. Differenza al rimborso: 10.000 − 9.869,10 = 130,90 euro, prima degli altri oneri.

La scheda del Tesoro sui BOT precisa che la ritenuta è applicata al momento della sottoscrizione e che le commissioni si aggiungono al prezzo medio d’asta. Per una durata compresa fra 141 e 270 giorni il tetto della commissione di sottoscrizione è lo 0,10% del nominale: nell’esempio, 10 euro. Se l’intermediario applicasse questo massimo, la differenza disponibile al rimborso scenderebbe a 120,90 euro, sempre prima di bollo e altri costi. La tariffa effettiva va verificata nel proprio contratto.

Il rapporto fra 130,90 euro e l’esborso di 9.869,10 euro è circa l’1,326% per i 182 giorni. È un rendimento di periodo dopo la sola imposta sullo scarto, non un rendimento netto annuo comprensivo di tutti i costi. L’aliquota del 12,5% sui titoli di Stato italiani è richiamata anche nella guida della Banca d’Italia a caratteristiche, costi e rischi dei titoli pubblici.

Perché una domanda abbondante può convivere con tassi più alti

I BOT vengono collocati attraverso un’asta competitiva: gli intermediari presentano richieste espresse in rendimento. La quantità richiesta e il rendimento domandato descrivono due aspetti diversi. Una copertura superiore a uno significa che l’offerta è stata assorbita, ma non basta a parlare di finanziamento meno costoso: oggi il Tesoro ha collocato l’intero importo riconoscendo un rendimento superiore al precedente.

Il risultato riguarda questa emissione e questa scadenza. Non misura il costo medio dell’intero debito italiano e, da solo, non permette di attribuire il rialzo a una specifica decisione della BCE. Per separare le cause servirebbero confronti omogenei con gli altri strumenti a breve termine e con le condizioni di mercato alle date considerate.

Che cosa controllare dopo il collocamento

Per chi ha prenotato i titoli, il passaggio successivo è il regolamento del 30 novembre: il rendiconto dell’intermediario consentirà di verificare nominale assegnato, prezzo, ritenuta e commissioni. Chi comprerà successivamente sul mercato dovrà invece usare prezzo e giorni residui del momento: il 3,005% dell’asta non è una condizione garantita per tutti gli acquisti futuri.

Il BOT non paga cedole e mantiene il rischio di credito dello Stato. Una vendita prima della scadenza può avvenire a un prezzo diverso da quello pagato; la durata breve limita la sensibilità ai tassi rispetto a un titolo lungo, senza eliminarla. Infine, alla scadenza il capitale potrà essere reinvestito a condizioni ancora sconosciute: il rendimento odierno riguarda un semestre e non blocca quello dei semestri successivi.