La Borsa cinese riceve un nuovo segnale di sostegno dal governo: il Consiglio di Stato del 27 novembre chiede di rafforzare il ruolo dei fondi pubblici e la funzione stabilizzatrice di Central Huijin. Il comunicato individua anche dividendi e riacquisti delle società, insieme all’ingresso di capitale di lungo periodo. Sono tre canali diversi di sostegno al mercato, non tre nuovi stanziamenti quantificati.

La conseguenza per chi investe è precisa: una maggiore domanda di azioni può facilitare gli scambi e sostenere le valutazioni, ma non aumenta automaticamente ricavi o utili delle imprese. Se un fondo pubblico compra un titolo già in circolazione, il denaro va al venditore. Per finanziare direttamente la società servono operazioni diverse, come una sottoscrizione di nuove azioni.

Che cosa ha annunciato il Consiglio di Stato

Il resoconto ufficiale della riunione presieduta da Li Qiang, diffuso da Xinhua sul portale del governo, collega stabilizzazione e riforme del mercato dei capitali. Chiede di migliorare il ruolo di Central Huijin come fondo di stabilizzazione di fatto e di assicurare liquidità sufficiente. Richiama inoltre assicurazioni, previdenza aziendale e fondi di sicurezza sociale fra le risorse con orizzonte medio e lungo.

Il testo non assegna un importo al nuovo impegno né pubblica un calendario di acquisti. Invita anche le società quotate ad aumentare dividendi e riacquisti. L’annuncio descrive quindi una direzione politica: non permette di calcolare quante azioni verranno comprate, a quale prezzo o per quanto tempo proseguirà il sostegno.

La national team non è un singolo fondo

La ricostruzione Reuters sul funzionamento della national team cinese, pubblicata il 27 novembre, chiarisce che l’espressione indica una pluralità di soggetti sostenuti dallo Stato. Central Huijin, il braccio domestico del fondo sovrano China Investment Corporation, ne rappresenta un componente centrale. La stessa ricostruzione descrive interventi attraverso fondi quotati e grandi titoli.

La distinzione conta perché patrimonio gestito, liquidità disponibile e acquisti effettivi sono grandezze differenti. Il valore delle attività di un investitore pubblico comprende partecipazioni già detenute: non può essere trattato come denaro interamente pronto a entrare in Borsa. Per misurare l’intervento servono flussi osservati o comunicazioni sugli acquisti, non la sola dimensione del gruppo coinvolto.

Tre canali, tre effetti economici diversi

Il primo canale è la domanda degli investitori pubblici. Un compratore aggiuntivo può assorbire parte delle vendite e ridurre lo squilibrio fra chi vuole uscire e chi è disposto a entrare. L’effetto dipende però da quantità, tempi e titoli acquistati: un impegno generale non equivale a una soglia minima garantita per l’indice o per ogni singola azione.

Il secondo passa dalle società. Un dividendo trasferisce liquidità aziendale agli azionisti; un riacquisto usa risorse della società per comprare azioni proprie. Non sono utili nuovi generati dall’intervento pubblico. Inoltre, un buyback non comporta sempre la cancellazione immediata dei titoli: l’effetto sulle azioni utilizzate per calcolare l’utile per azione dipende dalle modalità dell’operazione.

Il terzo canale riguarda investitori con impegni finanziari di lungo periodo. Assicurazioni e fondi previdenziali possono avere orizzonti diversi da quelli di chi vende dopo una brusca correzione. Anche questi soggetti devono però considerare obblighi verso assicurati e beneficiari, rischi e regole di investimento. Il loro coinvolgimento non trasforma una partecipazione azionaria in un capitale protetto.

Un acquisto in Borsa non è un aumento di capitale

Immaginiamo, soltanto per chiarire il meccanismo, che un fondo compri da un altro investitore 100 azioni a 10 yuan l’una. Escludendo costi e imposte, il venditore riceve 1.000 yuan e il fondo riceve i titoli. La cassa della società emittente non aumenta di 1.000 yuan: lo scambio avviene fra due investitori su azioni esistenti.

Se invece il fondo sottoscrivesse 100 nuove azioni emesse a 10 yuan, la società raccoglierebbe 1.000 yuan lordi e aumenterebbe il numero di titoli in circolazione. I due casi possono influire sul mercato, ma solo il secondo apporta direttamente capitale all’impresa. Questa differenza spiega perché un rimbalzo delle quotazioni non dimostri, da solo, un miglioramento delle vendite o della redditività.

I dati che diranno se il sostegno funziona

Per valutare gli effetti occorrerà separare acquisti effettivi, finanziamenti raccolti dalle imprese e risultati societari. I primi mostrano l’intervento sul mercato; i secondi l’accesso a risorse nuove; i terzi la capacità di produrre reddito. Una risposta positiva delle quotazioni può precederli, ma non li sostituisce. Il limite dell’annuncio odierno è proprio l’assenza di quantità e tempi con cui raccordare questi tre piani.