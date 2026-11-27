Binance ha annunciato il 26 novembre la conclusione del ripristino dei prelievi e la rimozione completa della sospensione collegata all’incidente di sicurezza di ottobre. Nel comunicato sulla riapertura, l’exchange precisa però che alcune reti restano temporaneamente in pausa per manutenzione o aggiornamenti programmati, separati dal recupero dei servizi dopo l’attacco.

Per chi deve trasferire criptovalute, il punto è distinguere copertura degli asset, disponibilità della rete ed esito del singolo trasferimento. Binance dichiara riserve almeno 1:1, ma quel rapporto riguarda la copertura dei saldi: non misura la velocità con cui una richiesta arriva al portafoglio di destinazione. La fine del blocco generale, quindi, va letta insieme allo stato della rete scelta e alla propria transazione.

Che cosa cambia rispetto alla copertura delle perdite

Il nuovo annuncio chiude una fase operativa distinta dalla ricostituzione degli asset. Nel precedente aggiornamento sulla copertura, aggiornato il 19 novembre, Binance aveva già dichiarato di avere impegnato oltre 6,34 miliardi di dollari di fondi aziendali per coprire le perdite, acquistando i token interessati sul mercato e attraverso operazioni fuori mercato.

Le risorse indicate provenivano dalla tesoreria, da una parte del fondo SAFU e dalla quota del fondo assicurativo dei futures eccedente i requisiti del proprio sistema di gestione del rischio. Lo stesso documento descriveva ancora una riapertura dei prelievi per fasi. La sequenza mostra perché finanziare la sostituzione degli asset e riattivare tutti i servizi coinvolti siano risultati diversi. Sostituire le disponibilità mancanti, inoltre, non equivale a dimostrare il recupero delle criptovalute sottratte.

Una rete in manutenzione può restare indisponibile

La pagina ufficiale sullo stato di depositi e prelievi è il riferimento indicato dall’exchange per controllare l’operatività delle reti. Il comunicato definisce molto piccola la quota del traffico normale interessata dalle pause residue, senza pubblicare una percentuale. Da questa formulazione non si può ricavare quanti utenti siano coinvolti o quanto debba attendere una specifica richiesta.

La guida Binance sulle manutenzioni dei wallet spiega che, durante questi interventi, la negoziazione può proseguire mentre depositi e prelievi restano sospesi. Il fatto di poter vendere un token sulla piattaforma, dunque, non dimostra che sia già trasferibile all’esterno sulla rete desiderata. La guida prevede anche la possibilità di impostare una notifica al ripristino del servizio.

Riserve 1:1: quale verifica offre il dato

Il rapporto 1:1 richiamato da Binance significa, secondo la società, che gli asset custoditi per i clienti hanno una copertura corrispondente. Il precedente comunicato documenta uno snapshot del 12 novembre, alle 00:00 UTC, su 198 token e la generazione della relativa prova crittografica il 14 novembre. Sono date della verifica, da non confondere con quella della riapertura.

La documentazione della Proof of Reserves descrive come controllare l’inclusione del proprio saldo nel rapporto, scegliendo la data di verifica e gli asset coperti. Per il lettore, questo delimita la domanda a cui risponde la prova: quali disponibilità sono rappresentate in quella fotografia. Non è una ricevuta di esecuzione del prelievo, né trasforma una dichiarazione aziendale in una verifica indipendente svolta da questa testata.

Il controllo decisivo passa dalla propria transazione

Quando il trasferimento è stato avviato, la guida ufficiale allo stato delle transazioni indica di consultare lo storico e l’identificativo TxID, che permette di aprire l’esploratore della blockchain corrispondente. È lì che si distingue una transazione riuscita da una fallita o ancora in attesa delle conferme richieste. L’accredito sul conto destinatario va poi verificato separatamente.

Resta infine l’avvertenza specifica del comunicato: Binance dice che non contatterà gli utenti per accelerare i prelievi o offrire una lavorazione prioritaria, né chiederà password, codici di autenticazione o frase di recupero. Un messaggio che promette uno sblocco privilegiato richiedendo questi dati contraddice le indicazioni ufficiali dell’exchange.