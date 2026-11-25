I beni durevoli USA registrano a ottobre un aumento degli ordini dello 0,2%, a 346,7 miliardi di dollari, mentre i macchinari avanzano dell’1,8%. Il rapporto anticipato Census pubblicato il 25 novembre mostra una crescita industriale disomogenea: il contributo dei macchinari supera persino l’incremento netto del totale. Non è un errore, ma l’effetto della compensazione fra comparti che crescono e comparti che arretrano.

La tabella dettagliata permette di quantificarlo: gli ordini totali aumentano di 775 milioni di dollari, quelli dei macchinari di 813 milioni. Il resto, considerato insieme, diminuisce quindi di 38 milioni. Questa scomposizione è più utile del solo +0,2%, ma resta una misura in dollari: non prova un uguale aumento delle quantità prodotte né dei ricavi già realizzati.

Il calcolo: un contributo superiore al 100% è possibile

Nella tabella 1, espressa in milioni di dollari e destagionalizzata, il totale passa da 345.942 a 346.717. I macchinari passano da 46.031 a 46.844. Sottraendo settembre da ottobre si ottengono rispettivamente 775 e 813 milioni. Il rapporto 813 diviso 775 vale circa il 104,9%: è la quota dell’aumento netto attribuibile ai macchinari, non la loro quota di tutti gli ordini.

La quota sul livello di ottobre si calcola invece dividendo 46.844 per 346.717: circa il 13,5%. Un comparto che rappresenta poco più di un ottavo dell’aggregato può dunque spiegare oltre l’intera crescita mensile, se altrove prevalgono variazioni negative. Il residuo di −38 milioni riguarda il resto nel complesso e non autorizza a dire che ogni altro settore sia in calo.

Questo passaggio evita anche un problema di arrotondamento. Nel riepilogo, entrambi gli aumenti vengono presentati come 0,8 miliardi; fermarsi a quella cifra farebbe apparire identici due movimenti differenti. Per ricostruire i contributi abbiamo utilizzato i valori in milioni della stessa tabella e della stessa versione del rapporto.

Prezzi e quantità: che cosa non dice il +1,8%

Census corregge questi dati per la stagionalità, non per le variazioni dei prezzi. I due trattamenti rispondono a problemi diversi: eliminare schemi ricorrenti del calendario non rende automaticamente confrontabile il potere d’acquisto del dollaro fra due mesi.

Si consideri un esempio ipotetico, non una stima dell’inflazione dei macchinari. Se il valore degli ordini aumentasse dell’1,8% e i prezzi dello stesso paniere dell’1%, il volume crescerebbe di circa lo 0,79%: (1,018 diviso 1,01 − 1) moltiplicato per 100. Senza un indice dei prezzi coerente per prodotti e periodo, non si può trasformare il dato nominale in una misura reale semplicemente cambiandone l’etichetta.

Ordini e spedizioni osservano due passaggi diversi

Le spedizioni complessive aumentano dello 0,5%, a 338,6 miliardi. Per i beni strumentali non destinati alla difesa ed esclusi gli aerei, gli ordini crescono dell’1,2% e le spedizioni dello 0,6%. Quest’ultimo confronto restringe il perimetro, ma non rende le due variabili intercambiabili.

Un’impresa può ricevere oggi una commessa e consegnarla in un periodo successivo. L’ordine segnala lavoro potenziale, mentre la spedizione indica un passaggio operativo già avvenuto; il riconoscimento del ricavo dipende poi dal contratto e dai criteri contabili applicabili. Per questo né il nuovo ordine né il valore spedito certificano da soli l’utile o l’incasso della società.

Per chi segue un produttore italiano esposto al mercato americano, il rapporto offre un contesto da confrontare con ordini propri, tempi di consegna e capacità produttiva. Non misura automaticamente la domanda rivolta a quell’azienda: clienti, specializzazione e concorrenza possono produrre risultati diversi dal dato nazionale.

Due limiti da conservare nella lettura

Le serie sugli ordini nuovi e inevasi escludono i semiconduttori. Inoltre, trattandosi di un’indagine non probabilistica, Census non può misurarne la significatività statistica. Il +0,2% va quindi letto con cautela, senza trasformare una piccola variazione mensile in una svolta certa.

Il prossimo controllo è fissato al 3 dicembre, con stime più dettagliate e riviste. La domanda utile sarà se il miglioramento si allarga e si traduce in consegne, mantenendo distinti il valore delle commesse, il loro volume reale e i risultati delle imprese. Sono passaggi collegati, ma ciascuno richiede una prova propria.