Per chi segue le azioni NewPrinces, il dato più utile della proposta per quattro marchi francesi di Mondelēz è il rapporto tra il prezzo e il margine delle attività in vendita. La controllata britannica Princes Group ha concordato un valore d’impresa di 80 milioni di euro per un insieme di marchi e stabilimenti che nel 2025 ha generato 119,2 milioni di ricavi netti e 17,7 milioni di EBITDA rettificato. Il rapporto è di circa 4,5 a uno. La proposta annunciata il 17 novembre deve ancora passare dalla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori francesi prima della firma del contratto definitivo.

Quanto paga Princes per ogni euro di vendite e di margine?

Dividendo 80 milioni per 119,2 milioni si ottengono circa 67 centesimi di valore d’impresa per ogni euro di vendite annuali. Se al denominatore si mette invece l’EBITDA rettificato, il risultato è 4,52 volte. Le due misure raccontano aspetti diversi della stessa attività. Un prodotto può generare molto fatturato e lasciare poco margine dopo i costi di produzione e distribuzione. Qui, su cento euro di ricavi, nel 2025 sono rimasti circa 14,9 euro a livello di EBITDA rettificato, secondo il comunicato di NewPrinces sull’operazione francese.

Da quel multiplo sarebbe prematuro ricavare un tempo di recupero dell’investimento. Per passare dal margine operativo lordo alla cassa disponibile bisogna considerare, fra l’altro, le imposte, i macchinari da sostituire e i tempi con cui supermercati e distributori pagano le forniture. Inoltre il margine si riferisce a un esercizio già concluso. Per l’azionista il confronto più utile sarà fra i 17,7 milioni di partenza e il margine che le stesse attività riusciranno a produrre una volta integrate, tenendo separati eventuali costi iniziali e risparmi ricorrenti.

Tre fabbriche e un accesso agli scaffali francesi

Heudebert, Pelletier e Cracotte operano nei sostituti del pane e nei prodotti da forno tostati. Si affiancherebbero a Granfetta e Crostino Dorato, già nel portafoglio del gruppo. Grany aggiungerebbe invece le barrette di cereali. Il perimetro comprende gli stabilimenti di Granville, Vervins e Tolosa, oltre a un magazzino a Vervins. Nelle attività produttive lavorano circa 270 addetti equivalenti a tempo pieno. Chi valuta il prezzo deve quindi considerare anche impianti, competenze e capacità produttiva.

C’è poi un possibile vantaggio commerciale. La rete che vende questi prodotti in Francia e nel Benelux potrebbe distribuire anche altri articoli di Princes. Sul versante industriale, il gruppo produce già in Francia preparati da forno e basi per torte. Collegare quella produzione a fabbriche di prodotti finiti potrebbe facilitare lo sviluppo di nuove ricette o gli acquisti di ingredienti. Il comunicato non quantifica risparmi né vendite aggiuntive: attribuire loro un importo oggi farebbe apparire l’acquisizione più conveniente di quanto mostrino i conti disponibili.

Chi mette il denaro e che cosa manca alla firma

L’acquirente intende usare la liquidità già a disposizione di Princes Group. Gli 80 milioni esprimono il valore dell’attività su una base che esclude cassa e debiti finanziari, con le passività da leasing incluse secondo l’IFRS 16. Il corrispettivo definitivo dipenderà dagli aggiustamenti previsti al perfezionamento. Perciò la cifra annunciata è il riferimento per valutare l’offerta, mentre l’effettivo esborso diventerà verificabile alla conclusione.

Il meccanismo è diverso da quello del recente accordo di NewPrinces con Tosano sui punti vendita GS, dove una parte degli incassi potenziali dipende dall’esercizio di opzioni. In Francia la controllata impiegherebbe cassa per acquisire attività industriali. Il primo passaggio da seguire è l’esito della consultazione dei rappresentanti dei lavoratori. Seguirebbero la sottoscrizione del contratto definitivo, le eventuali autorizzazioni applicabili e l’adempimento delle condizioni di chiusura. Solo allora si potranno confrontare il prezzo effettivamente pagato e il contributo dei quattro marchi ai conti del gruppo.