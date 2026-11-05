Azioni Maersk, noli al +46% e ricavi in crescita: quanto durano i profitti dei trasporti marittimi e cosa cambia se si allenta la congestione globale

Le azioni Maersk si confrontano con un trimestre nel quale i noli medi aumentano del 46% e i ricavi raggiungono 18,1 miliardi di dollari, mentre i volumi caricati sulle navi diminuiscono dello 0,8%. I risultati pubblicati il 5 novembre indicano quindi una crescita alimentata soprattutto dal prezzo del trasporto e dalla scarsità di capacità disponibile, con un contributo diverso da quello di una semplice espansione delle spedizioni.

Per gli investitori la domanda è quanto di questa redditività possa durare. Le congestioni sostengono i prezzi incassati, ma comportano anche ritardi, carburante più caro e maggiore complessità operativa. Leggere insieme tariffe, costi e cassa permette di capire meglio il nuovo rialzo delle previsioni annuali.

Il dato decisivo: più ricavi con carichi quasi stabili

Nel report trimestrale ufficiale di Maersk, il fatturato consolidato passa da 14,206 a 18,095 miliardi di dollari, con una crescita del 27,4%. L’EBITDA sale da 2,686 a 4,710 miliardi e l’utile operativo EBIT da 1,284 a 3,269 miliardi. Il margine EBIT raggiunge il 18,1%, contro il 9% di un anno prima.

La divisione Ocean genera 12,577 miliardi di ricavi e 2,591 miliardi di EBIT. È il motore del miglioramento: il nolo medio raggiunge 3.287 dollari per container equivalente da quaranta piedi, contro 2.244 dollari nel terzo trimestre 2025. Il comunicato arrotonda la crescita al 46%.

I volumi passano invece da 3,397 a 3,370 milioni di container equivalenti da quaranta piedi. La distinzione conta perché tariffe e quantità possono seguire percorsi differenti: un sistema congestionato può ridurre i carichi trasportabili e contemporaneamente aumentare il prezzo dello spazio disponibile.

Indicatore Terzo trimestre 2026 Terzo trimestre 2025 Ricavi consolidati 18,095 miliardi di dollari 14,206 miliardi EBIT consolidato 3,269 miliardi di dollari 1,284 miliardi Nolo medio Ocean 3.287 dollari per FFE 2.244 dollari per FFE Volumi caricati Ocean 3,370 milioni di FFE 3,397 milioni di FFE Flusso di cassa libero 2,389 miliardi di dollari 771 milioni

FFE indica l’equivalente di un container da quaranta piedi. I valori medi aziendali riflettono il mix delle rotte e dei contratti: vanno distinti dalle quotazioni giornaliere di una singola tratta.

La congestione sostiene i noli e aumenta le spese

Maersk attribuisce i vincoli di capacità alla chiusura dello Stretto di Hormuz, alle condizioni meteorologiche avverse in Asia orientale e alle congestioni della rete. Nel trimestre Ocean registra costi operativi per 8,703 miliardi di dollari, il 18% in più.

La spesa per il carburante marittimo aumenta del 37% a 2,110 miliardi. Il prezzo medio del combustibile cresce del 49%, mentre il consumo diminuisce del 6,3%, anche grazie al parziale ritorno attraverso il Canale di Suez. Il costo unitario a energia costante sale comunque del 4,8%: una parte della pressione riguarda quindi la gestione della rete e dei container.

Questo doppio effetto è centrale per valutare le azioni Maersk. Il vantaggio deriva dalla differenza fra ricavi aggiuntivi e costi aggiuntivi, oltre che dalla capacità di organizzare i servizi. Un eventuale miglioramento della circolazione delle navi potrebbe abbassare entrambe le componenti, con tempi e intensità da verificare.

Una parte del miglioramento passa dagli ammortamenti

Il report segnala che l’EBIT Ocean beneficia anche dell’aumento della vita utile stimata delle navi introdotto nel 2026, che riduce gli ammortamenti. Si tratta di un aspetto contabile importante: distribuire il valore di un bene su un periodo più lungo può migliorare l’utile operativo senza produrre, da solo, un nuovo incasso.

La forte crescita dell’EBITDA conferma comunque un miglioramento precedente agli ammortamenti. Per giudicare la qualità dei risultati è utile osservare entrambi gli indicatori e poi controllare la generazione monetaria. Attribuire tutta la crescita dell’EBIT alle tariffe perderebbe una parte della spiegazione fornita dall’azienda.

La cassa cresce, ma i crediti verso i clienti richiedono risorse

Il flusso operativo raggiunge 4,364 miliardi di dollari e il flusso libero 2,389 miliardi. Gli investimenti del trimestre ammontano a 1,163 miliardi, mentre i rimborsi delle passività per leasing sono 888 milioni. Il free cash flow va letto secondo la definizione aziendale, che incorpora ulteriori componenti oltre alla semplice sottrazione degli investimenti dalla cassa operativa.

La società indica una conversione della cassa del 93%, rispetto al 97% dell’anno precedente, influenzata dall’accumulo di crediti commerciali in Ocean. Quando le fatture crescono prima degli incassi, una parte delle risorse resta temporaneamente impegnata nel capitale circolante.

È un tema che emerge anche nell’analisi dei risultati DHL e della distanza fra utili e cassa. Le definizioni finanziarie e i modelli di attività sono differenti, ma la domanda economica è comune: quanto della crescita diventa denaro disponibile dopo aver finanziato le operazioni e gli investimenti?

Logistica e terminal: leggere correttamente i confronti

Logistics & Services registra ricavi per 4,488 miliardi di dollari, in aumento del 13%, ed EBIT di 259 milioni, in crescita del 19%. Il margine operativo passa dal 5,5% al 5,8%, sostenuto soprattutto dalle attività terrestri e di spedizione. La diversificazione amplia le fonti di ricavo, pur mantenendo l’esposizione al commercio mondiale.

Nei terminal i volumi crescono del 2,6% e l’EBITDA raggiunge 551 milioni. L’EBIT scende del 14% a 493 milioni, ma il confronto comprende una ripresa di valore legata a una concessione contabilizzata nel 2025. Escludendo quella voce dal periodo di confronto, l’EBIT aumenta del 6,5%. Il calo riportato e la crescita rettificata descrivono basi diverse.

Le nuove previsioni e lo scenario di normalizzazione

Maersk alza la guidance annuale: EBITDA sottostante fra 14 e 14,5 miliardi di dollari, EBIT sottostante fra 8 e 8,5 miliardi e flusso libero superiore a 3 miliardi. Le precedenti fasce erano rispettivamente 10,5–12,5 miliardi, 4,5–6,5 miliardi e flusso libero positivo. L’ipotesi di riferimento è una crescita del mercato globale dei container intorno al 4% nel 2026.

Restano invariati gli investimenti previsti per il biennio 2026–2027, fra 10 e 11 miliardi di dollari. È un impegno su due anni, da evitare di confrontare come se fosse una spesa trimestrale.

Nello scenario favorevole, domanda e utilizzo della rete sostengono tariffe remunerative mentre efficienza e servizi logistici rafforzano i margini. In uno scenario di normalizzazione, la capacità torna più disponibile e i noli possono ridursi: il beneficio di costi inferiori andrebbe confrontato con il minor ricavo per container. Sono scenari analitici, non indicazioni certe sull’andamento del titolo.

La verifica decisiva nei prossimi conti sarà seguire insieme noli realizzati, volumi caricati, costi unitari e incassi. Il trimestre mostra una redditività forte; il suo valore nel tempo dipenderà dalla quota che il gruppo riuscirà a conservare quando le condizioni dei trasporti cambieranno.

Articolo informativo, non raccomandazione di investimento. Le previsioni societarie sono soggette a rischi e possono differire dai risultati effettivi.