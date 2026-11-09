Azioni Kodiak Gas Services: l’EBITDA rettificato del terzo trimestre 2026 sale del 28,5% a 224,5 milioni di dollari. Nei risultati ufficiali diffusi il 9 novembre, il gruppo alza le previsioni annuali e segnala l’avvio dei lavori per il data center in Texas. Per gli investitori, il punto è quanto della crescita operativa diventerà cassa dopo gli investimenti.

Le previsioni migliorano soprattutto nella parte bassa

La nuova forchetta dell’EBITDA rettificato 2026 è 840–860 milioni USD. Nel comunicato del secondo trimestre del 6 agosto era 830–860 milioni: il limite inferiore aumenta di 10 milioni, mentre quello superiore resta invariato.

Il punto medio passa quindi da 845 a 850 milioni: un incremento di 5 milioni, circa lo 0,6%, calcolato dalla redazione. La revisione riduce lo spazio per un risultato nella parte più debole del precedente intervallo; leggerla come un aumento del 28,5% delle prospettive annuali confonderebbe due confronti diversi. Quella percentuale riguarda il trimestre rispetto a un anno prima.

Anche la spesa prevista cambia composizione. Ad agosto Kodiak indicava 400–450 milioni per la crescita della divisione Power Infrastructure e 280–300 milioni per quella della compressione. Ora le due fasce sono rispettivamente 350–400 e 290–310 milioni. La società attribuisce il cambiamento ai tempi di consegna delle apparecchiature: una spesa rinviata non equivale automaticamente a un risparmio permanente.

Il contratto da 76 MW guarda ai ricavi del 2027

L’accordo per fornire 76 megawatt a un data center del Texas occidentale era stato annunciato il 21 settembre. Prevede sei anni di fornitura e circa 40 generatori alimentati a gas naturale. Il calendario originario colloca l’installazione tra il quarto trimestre 2026 e il primo trimestre 2027, con riconoscimento dei ricavi atteso dal primo trimestre del prossimo anno.

La novità nei conti è l’inizio dei lavori sul sito e del posizionamento delle apparecchiature. Questo avanzamento aiuta a distinguere un contratto firmato da un progetto in esecuzione, ma la redditività effettiva dipenderà anche dal rispetto del calendario e dai costi sostenuti per completarlo.

Il caso si inserisce nel tema dei costi elettrici e delle garanzie per i nuovi data center. Un impegno pluriennale migliora la visibilità commerciale; per valutarne il rendimento bisogna però confrontare gli incassi attesi con il capitale immobilizzato e con le condizioni del contratto.

Perché EBITDA e cassa raccontano cose diverse

Nel trimestre il flusso di cassa operativo è di 196,3 milioni USD, mentre il free cash flow è negativo per 28,1 milioni, secondo la definizione aziendale. L’EBITDA rettificato è una misura non GAAP: non coincide né con l’utile netto né con il denaro disponibile dopo tutte le uscite d’investimento.

Per leggere i prossimi conti serviranno quindi tre verifiche: avanzamento delle installazioni, entrata in funzione dei progetti e conversione dei risultati operativi in cassa. Un investimento può assorbire liquidità oggi e produrre ricavi domani; la qualità della crescita emerge quando quei ricavi arrivano nei tempi e con i rendimenti previsti. È questo collegamento, più del solo record trimestrale, a rendere misurabile l’esposizione di Kodiak alla domanda energetica dei data center.