Le azioni Anthropic tornano sopra il prezzo dell’IPO nel premarket del 27 novembre: alle 10:41:49 italiane Yahoo Finance indica 87,09 dollari, in rialzo del 5,19% rispetto alla chiusura di mercoledì a 82,79 dollari. Il recupero precede una seduta americana ridotta, con chiusura ordinaria alle 19 italiane. È un prezzo degli scambi anticipati, non quello dell’apertura ufficiale e nemmeno un risultato definitivo della giornata.

Il passaggio sopra gli 83 dollari del collocamento lascia un premio del 4,93% rispetto all’IPO. La differenza rispetto al +5,19% giornaliero dipende dalla base di partenza: 83 dollari nel primo confronto, 82,79 nel secondo. Per l’investitore il punto è distinguere il recupero osservato dal prezzo al quale riuscirebbe davvero a comprare o vendere, soprattutto fuori dalla sessione ordinaria.

Il nuovo dato dopo la pausa di Thanksgiving

La quotazione Anthropic su Yahoo Finance distingue la chiusura del 25 novembre, registrata alle 16:00:02 di New York, dal premarket di venerdì alle 04:41:49 locali. Non c’è una nuova chiusura ordinaria del giovedì da inserire nel confronto: il mercato azionario americano era fermo per Thanksgiving. Il guadagno indicato è quindi misurato rispetto a mercoledì.

Il calendario ufficiale Nasdaq prevede per oggi la chiusura anticipata alle 13 di New York, corrispondenti alle 19 a Roma. Con l’apertura alle 15:30 italiane, la sessione ordinaria dura tre ore e mezza anziché sei ore e mezza. Questo calendario descrive gli orari, senza provare da solo che i volumi di Anthropic saranno bassi: per affermarlo servono gli scambi effettivi.

Due confronti, due risultati

Il comunicato di prezzo del 18 novembre fissa l’offerta a 83 dollari per azione. Riutilizziamo questo dato storico come riferimento, senza confonderlo con una nuova valutazione della società o con un prezzo che il mercato debba necessariamente rispettare.

Il calcolo del movimento premarket è 87,09 diviso 82,79, meno uno: circa +5,19%. Il confronto con il collocamento è invece 87,09 diviso 83, meno uno: circa +4,93%. Mercoledì il titolo aveva chiuso appena sotto l’offerta, con uno scarto di circa −0,25%. Il ritorno sopra quella soglia è dunque osservabile nella rilevazione, mentre la sua tenuta durante gli scambi ordinari resta da verificare.

Su un’ipotetica posizione di 100 azioni acquistate all’IPO, il costo iniziale sarebbe 8.300 dollari e il valore alla quotazione osservata 8.709, con una differenza lorda di 409 dollari. Non è un guadagno già incassato: l’esempio esclude commissioni, imposte e cambio, assume l’effettiva assegnazione al collocamento e non garantisce di poter vendere tutti i titoli a quel prezzo.

Ultimo prezzo e prezzo eseguibile sono diversi

Il bollettino SEC sugli scambi fuori orario richiama liquidità potenzialmente inferiore, oscillazioni più ampie e differenze fra sedi di negoziazione. Lo spread è la distanza fra il miglior prezzo offerto da chi compra e quello richiesto da chi vende: può allargarsi quando gli ordini disponibili diminuiscono. L’ultimo scambio, da solo, non descrive questa distanza né la quantità negoziabile.

Un ordine con limite stabilisce il prezzo massimo di acquisto o minimo di vendita accettato, ma può restare ineseguito. Anche durata dell’ordine e accesso alle sessioni dipendono dall’intermediario. Sono limiti pratici che il rialzo percentuale sullo schermo non mostra; non costituiscono una raccomandazione a operare in una particolare fascia oraria.

Che cosa verificare all’apertura

Il prossimo confronto utile sarà fra prezzo di apertura, scambi effettivi e chiusura precedente, mantenendo separati dati premarket e sessione ordinaria. Per chi misura il portafoglio in euro conta anche il cambio: il rendimento in dollari dell’azione non coincide automaticamente con quello nella valuta del risparmiatore. La rilevazione di stamattina documenta una ripresa delle quotazioni, ma non permette di attribuirla da sola a nuovi contratti, risultati economici o cambiamenti delle prospettive di Claude.