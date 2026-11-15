Chi segue le azioni Amylyx trova nei materiali di ObesityWeek due numeri che rispondono a domande diverse. Il primo è il 55% di episodi ipoglicemici in meno con avexitide rispetto al placebo nello studio di fase 3. Il secondo è la disponibilità di 768,1 milioni di dollari fra cassa, mezzi equivalenti e titoli negoziabili a fine settembre. Il primo misura il beneficio osservato nei partecipanti, il secondo le risorse con cui la società può finanziare il percorso verso un eventuale lancio negli Stati Uniti.

Che cosa cambia passando da 1,24 a 0,55 episodi alla settimana

Nelle slide dell’incontro con gli investitori del 15 novembre, Amylyx presenta i risultati di LUCIDITY già descritti nel comunicato del giorno precedente. Lo studio ha coinvolto 78 adulti con ipoglicemia dopo un bypass gastrico di tipo Roux-en-Y. In queste persone, dopo un pasto, la glicemia può scendere tanto rapidamente da causare confusione e, nei casi più gravi, rendere necessario l’aiuto di un’altra persona. Entrambi i gruppi hanno continuato a seguire le indicazioni alimentari previste per questa condizione.

Nelle 16 settimane di confronto in doppio cieco, i ricercatori hanno contato sia gli episodi di livello 2 confermati dalla misurazione della glicemia sia quelli di livello 3 valutati da un comitato indipendente all’oscuro del trattamento assegnato. Il tasso settimanale stimato è stato di 0,55 episodi con avexitide contro 1,24 con placebo. La differenza assoluta è di 0,69 episodi alla settimana. Il 55% descrive la riduzione relativa della frequenza fra i gruppi. Per capire quanto spesso un singolo paziente sia rimasto senza episodi servirebbe un indicatore diverso.

Per gli episodi più gravi, considerati da soli, la riduzione relativa comunicata è del 47%. Durante la fase in cieco gli effetti indesiderati hanno riguardato soprattutto l’apparato gastrointestinale e il punto di iniezione, con intensità generalmente lieve o moderata. Il confronto controllato copre quattro mesi. L’estensione in aperto permette di seguire più a lungo i partecipanti, ma cambia la domanda cui i dati possono rispondere perché manca il confronto simultaneo con il placebo.

Perché 160 mila potenziali pazienti sono difficili da contare

Amylyx stima che negli Stati Uniti circa 160 mila persone convivano con l’ipoglicemia dopo i due interventi bariatrici più comuni. Il perimetro comprende anche la gastrectomia verticale, mentre la fase 3 ha arruolato persone sottoposte a bypass Roux-en-Y. Questa differenza conta per chi cerca di stimare le vendite. L’eventuale indicazione autorizzata, le diagnosi effettivamente formulate e le condizioni di rimborso determinerebbero quanti pazienti potrebbero accedere al trattamento.

Il poster di Amylyx e IQVIA spiega perché anche il conteggio delle diagnosi presenta un margine di incertezza. Nei dati assicurativi statunitensi esaminati, relativi al periodo fra ottobre 2015 e dicembre 2024, mancava un codice specifico per identificare la condizione. Gli autori hanno quindi combinato informazioni da cartelle cliniche, visite e richieste di rimborso. Un codice dedicato è entrato in vigore il 1° ottobre 2026. Potrà rendere più facile seguire le diagnosi future, mentre per gli anni precedenti il metodo può sia perdere casi sia includere persone con un’altra causa di ipoglicemia.

Da dove arrivano i 768 milioni e quale passaggio attende gli azionisti

Al 30 giugno la società disponeva di 250,8 milioni di dollari tra liquidità e titoli negoziabili. Nei tre mesi successivi la cifra è cresciuta di 517,3 milioni, soprattutto grazie all’offerta azionaria di agosto, che ha raccolto 544,6 milioni netti. Per chi investe in azioni, conta l’origine del denaro. Le nuove emissioni finanziano ricerca e preparativi commerciali, ma riducono la quota percentuale dei soci che non partecipano all’aumento. Nel terzo trimestre Amylyx ha registrato una perdita netta di 45,5 milioni di dollari.

La prossima verifica riguarda il deposito della domanda di autorizzazione presso la Food and Drug Administration, che il management prevede entro la fine del 2026. Amylyx sta già assumendo personale per l’accesso al mercato e i servizi ai pazienti in vista di un possibile lancio nel 2027. Per passare dalla preparazione alle vendite servono la valutazione dell’agenzia, una decisione favorevole e condizioni di accesso per i pazienti. Il deposito della domanda darebbe agli azionisti un primo riscontro concreto sul rispetto del calendario comunicato dalla società.