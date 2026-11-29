L’argento può avere un deficit annuale e non offrire, per questo, un rialzo garantito. Il Silver Institute, nell’aggiornamento del 12 novembre basato sulle stime di Metals Focus, prevede per il 2026 un disavanzo di 35 milioni di once. Nello stesso prospetto, considerando i deflussi attesi dagli strumenti quotati ETP, il saldo rettificato diventa positivo per 10 milioni. Sono due perimetri contabili diversi, non due previsioni incompatibili.

Il passaggio decisivo è il segno: al saldo di −35 milioni si sottrae un investimento netto ETP di −45 milioni, ottenendo −35 − (−45) = +10. Il metallo già accumulato può tornare disponibile quando gli investitori riducono le proprie posizioni. Questa lettura aiuta a capire il mercato, ma non dimostra che ogni oncia sia subito acquistabile, nel luogo e nel formato richiesti.

Il conto che cambia quando entrano gli investimenti quotati

Il prospetto del Silver Institute su domanda, offerta e investimenti ETP separa il bilancio di mercato dall’investimento netto nei prodotti negoziati in Borsa. Le cifre del 2026 sono stime annuali pubblicate a novembre: non sono un consuntivo né una rilevazione dei flussi di oggi.

Per leggere il raccordo basta definire due variabili. Chiamiamo B il saldo iniziale e F il flusso netto verso gli ETP: il saldo dopo questo aggiustamento è B − F. Un afflusso positivo assorbe ulteriore metallo; un deflusso negativo opera nella direzione opposta. L’espressione “deficit” acquista quindi significato soltanto insieme al perimetro della tabella.

Il calcolo usa i saldi pubblicati, senza tentare di ricostruirli sommando ogni riga arrotondata del prospetto. Quando i valori sono espressi in milioni interi, sommare gli aggregati visualizzati può generare piccoli scarti rispetto al saldo calcolato sui dati non arrotondati.

Quattro scenari per capire la sensibilità del saldo

Possiamo isolare il ruolo dei flussi mantenendo B a −35 milioni di once. La prima riga seguente riproduce il raccordo della stima citata; le altre sono ipotesi didattiche della redazione. Nessuna assegna probabilità agli scenari o indica dove andrà il prezzo.

Scenario ETP Flusso F, milioni di once Saldo B − F, milioni di once Stima del rapporto −45 +10 Deflussi ipotetici più piccoli −20 −15 Flussi ipotetici nulli 0 −35 Afflussi ipotetici +20 −55

Elaborazione TradingCenter: saldo iniziale costante, formula B − F. Gli scenari servono a spiegare una relazione contabile, non simulano rendimenti o operazioni e non includono costi o imposte di un investimento.

Milioni di once, saldo iniziale −35. Prima riga: stime 2026 Silver Institute e Metals Focus del 12 novembre. Altre righe: ipotesi didattiche TradingCenter. Formula B − F, nessuna previsione di prezzo. Clic sul grafico per ingrandire.

Il confronto fra la prima e la seconda riga è particolarmente utile. Ridurre i deflussi da 45 a 20 milioni peggiora il saldo rettificato di 25 milioni, anche se gli investitori continuano a uscire dagli ETP. Il miglioramento dei flussi rispetto a prima può dunque restringere la disponibilità relativa di metallo: “vendite ancora presenti” e “pressione minore” descrivono aspetti diversi dello stesso cambiamento.

Le scorte sono una quantità a una data, il deficit è un flusso

I dati LBMA sui caveau londinesi riportano 28.889 tonnellate di argento a fine ottobre 2026. Il perimetro riguarda i depositi rilevati nell’area della M25, comprende diversi formati fisici e non rappresenta tutte le scorte mondiali. Il dato descrive quanto è custodito, non quanto i proprietari intendono vendere.

Sommare quella quantità a un’offerta annuale sarebbe un errore: si mescolerebbe una consistenza con un flusso. Anche dividere automaticamente le scorte per il deficit, ottenendo presunti “anni prima dell’esaurimento”, richiederebbe ipotesi molto forti: consumi invariati, nessuna nuova disponibilità e piena accessibilità di tutto il metallo contato.

Un esempio chiarisce il limite. Immaginiamo un deposito con 100 unità, delle quali soltanto 10 siano offerte dai proprietari, e compratori che ne cerchino 15. Il totale custodito supera ampiamente gli acquisti richiesti, ma alle condizioni iniziali le unità in vendita non bastano. Il prezzo, i tempi di consegna o la disponibilità a cedere altre scorte devono cambiare. Sono numeri inventati per distinguere inventario e disponibilità, non una stima del mercato londinese.

La domanda industriale va scomposta, non estrapolata

L’aggiornamento del Silver Institute indica una crescita degli impieghi industriali fuori dal fotovoltaico, accompagnata da debolezza del consumo nelle celle solari. Più attività in alcuni settori può convivere con meno argento impiegato per unità di prodotto.

Anche qui è utile un esempio ipotetico: se le unità prodotte aumentano del 10% e l’argento necessario per ciascuna diminuisce del 15%, il consumo complessivo diventa 1,10 × 0,85 = 0,935 del livello iniziale, cioè cala del 6,5%. Il risultato non misura la produzione solare del 2026; mostra quali due informazioni servono prima di tradurre la crescita di un settore in domanda di metallo.

Tre verifiche prima di trasformare la scarsità in una tesi d’investimento

La prima verifica riguarda il perimetro: il deficit include o esclude i flussi degli investitori? La seconda riguarda la disponibilità: le scorte sono effettivamente offerte, dove si trovano e con quali tempi possono raggiungere il compratore? La terza riguarda la domanda: stanno cambiando i volumi prodotti, il consumo per unità oppure entrambi?

La nostra analisi del recupero dell’argento del 2 novembre affrontava il rapporto fra quotazioni e fattori industriali. Qui il punto è il raccordo fra saldi: una carenza annuale, presa da sola, non stabilisce né il prezzo al quale entrare né il rendimento successivo. Per chi valuta un investimento, resta da esaminare separatamente lo strumento acquistato, con i suoi costi, rischi e possibile esposizione al cambio.