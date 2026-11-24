L’Argentina registra a settembre un calo dell’attività economica dell’1,2% rispetto a un anno prima, ma un aumento dell’1,1% rispetto ad agosto, al netto della stagionalità. Il rapporto INDEC pubblicato il 24 novembre descrive quindi un recupero mensile dentro un quadro ancora debole. Il componente tendenza-ciclo resta invariato: il rimbalzo dell’ultimo mese non basta a dimostrare un’accelerazione duratura.

Il dato annuo è peggiore del −0,6% atteso dagli analisti interpellati da Reuters prima della pubblicazione. La sorpresa negativa vale 0,6 punti percentuali. Questo confronto misura la distanza dalle previsioni, mentre il +1,1% misura il movimento rispetto al mese precedente: rispondono a domande diverse e possono avere segni opposti.

Perché il calo annuo convive con il recupero mensile

L’EMAE, l’estimatore mensile dell’attività economica, consente di seguire l’evoluzione dell’economia prima dei conti trimestrali. Nel rapporto ufficiale di settembre, tabelle 1 e 2, il confronto annuale riguarda la serie originale; quello mensile usa una serie corretta per i movimenti stagionali. Sottrarre direttamente −1,2% e +1,1% produrrebbe una misura priva di significato economico.

Il livello destagionalizzato sale da 150,6 punti in agosto a 152,2 in settembre, con base 2004 uguale a 100. Il miglioramento arriva dopo la caduta di luglio e il parziale recupero di agosto. La nuova pubblicazione riporta per agosto +0,4% mensile e −1,6% annuo: per confrontare i mesi è opportuno usare questa stessa versione delle serie, anziché mescolare valori pubblicati in momenti diversi.

Recuperato circa il 59% della perdita fra giugno e luglio

Un calcolo sui livelli della tabella 2 rende più concreto il percorso. A giugno l’indice destagionalizzato era a 153,8 punti; a luglio era sceso a 149,9. La perdita era dunque di 3,9 punti. Con settembre a 152,2, il recupero dal minimo di luglio è di 2,3 punti: 2,3 diviso 3,9 equivale a circa il 59% del terreno perso in quel passaggio.

Restano 1,6 punti di distanza da giugno, pari a circa l’1,0% del livello di quel mese. L’elaborazione usa gli indici arrotondati pubblicati dall’INDEC e va letta come misura approssimata del recupero, non come previsione. È il motivo per cui un buon dato mensile può convivere con un’attività ancora inferiore a quella osservata prima della flessione.

Il cumulato gennaio-settembre conserva invece un aumento dell’1,0% rispetto agli stessi nove mesi del 2025. Anche questa informazione ha un perimetro distinto: comprende l’intero periodo e non implica che settembre, preso isolatamente, sia in crescita su base annuale.

Dieci settori in calo, cinque in crescita

Il dettaglio settoriale aiuta a capire quanto sia diffusa la debolezza. Dieci dei quindici settori registrano una contrazione annua e cinque un aumento. L’estrazione mineraria cresce dell’11,1%, elettricità, gas e acqua del 4,0% e le costruzioni del 3,5%. Queste tre attività apportano insieme circa 0,6 punti percentuali alla variazione generale, secondo il riepilogo INDEC.

Sul fronte opposto, la pesca perde il 48,6%, l’intermediazione finanziaria l’11,5% e la manifattura l’1,8%. Insieme sottraggono circa 1,1 punti percentuali. La percentuale più vistosa non identifica automaticamente il comparto che pesa di più sull’economia: l’incidenza dipende anche dalle dimensioni del settore. Per questo le variazioni delle singole attività non vanno sommate fra loro né confuse con i contributi al dato complessivo.

Che cosa può dedurne chi segue gli investimenti argentini

Per chi valuta imprese esposte all’Argentina, la composizione conta quanto il numero generale: attività estrattive e servizi finanziari mostrano dinamiche molto diverse. Il rapporto descrive la produzione economica, non gli utili di una singola società né il rendimento di un’obbligazione. Non documenta inoltre una reazione immediata di cambio, azioni o titoli di Stato, che richiederebbe quotazioni e orari verificati separatamente.

La stima di settembre è preliminare. L’INDEC precisa che, alla fine del trimestre, l’EMAE destagionalizzato viene raccordato a una stima costruita dai dati mensili perché il PIL trimestrale non è ancora disponibile. Per giudicare la direzione dell’economia serviranno quindi anche i conti trimestrali e le successive revisioni. Il prossimo rapporto EMAE, relativo a ottobre, è previsto per il 21 dicembre: permetterà di verificare se il recupero si è esteso e se la tendenza di fondo ha iniziato a muoversi.