ams OSRAM ha concordato un investimento di circa 210 milioni di euro da Samsung Display, insieme a una partnership per sviluppare microLED di nuova generazione. Il gruppo sudcoreano sottoscriverà nuove azioni e, al completamento, deterrà circa il 9,1% del capitale. L’accordo porta risorse finanziarie e un partner industriale, mentre la produzione su larga scala resta legata al raggiungimento di obiettivi tecnici e commerciali.

La reazione in Borsa è positiva. Nella quotazione differita di Investing.com riferita alle 09:47 italiane del 25 novembre, ams OSRAM segnava 14,14 franchi svizzeri, in rialzo del 16,96%. È una rilevazione intraday: prezzo azionario, investimento in euro e ricavi potenziali del progetto sono grandezze diverse, da leggere separatamente.

Nuove azioni: dove entrano i 210 milioni

L’annuncio regolamentato di ams OSRAM delle 07:15 prevede l’emissione di 9.984.439 azioni a 21 euro ciascuna. Moltiplicando quantità e prezzo si ottengono 209.673.219 euro, circa 209,7 milioni: l’importo di 210 milioni usato nel comunicato è arrotondato. Sono proventi lordi per la società, prima dei costi dell’operazione, non un pagamento ai soci che vendono titoli già esistenti.

La quota del 9,1% indicata per Samsung Display è successiva all’aumento di capitale. Assumendo soltanto questa emissione, gli azionisti preesistenti conserverebbero insieme circa il 90,9%. Per rendere concreto il meccanismo, una partecipazione iniziale ipotetica dell’1% diventerebbe circa lo 0,909%: 1% moltiplicato per 90,9%. La riduzione è di 0,091 punti percentuali, equivalente al 9,1% della quota iniziale.

Questo calcolo, basato su una percentuale societaria arrotondata, descrive la diluizione della partecipazione. Non misura una perdita equivalente del valore dell’investimento: nel frattempo la società riceve capitale e il mercato valuta anche il contributo industriale del nuovo socio. Prezzo del titolo e percentuale di proprietà possono quindi muoversi in direzioni diverse.

Il prezzo di sottoscrizione è espresso in euro, mentre la quotazione svizzera citata è in franchi. Confrontare direttamente 21 con 14,14 produrrebbe un premio privo di significato. Il comunicato descrive un prezzo basato su medie ponderate per i volumi su diversi periodi, maggiorate di un premio, ma non offre qui tutti i dettagli necessari a ricostruirlo in modo omogeneo.

Capitale e ricavi di sviluppo seguono percorsi distinti

Secondo ams OSRAM, al completamento l’investimento dovrebbe ridurre il debito netto di circa 210 milioni e migliorare la leva finanziaria pro forma di circa 0,7 volte. Sono effetti attesi dell’operazione, non risultati già registrati. L’ingresso di cassa può ridurre il debito netto anche senza un rimborso immediato dello stesso importo sul debito lordo; i successivi impieghi delle risorse ne determineranno l’evoluzione.

Separatamente dall’investimento azionario, Samsung Display finanzierà per più anni il programma congiunto. ams OSRAM prevede ricavi annui nell’ordine delle alte decine di milioni di euro, destinati a coprire i costi operativi del programma e una quota dei costi fissi dello stabilimento Kulim 2. La società riserverà al partner una parte della capacità produttiva concordata, mantenendo spazio per altri progetti.

Questi ricavi di sviluppo non vanno sommati ai 210 milioni come se fossero un unico fatturato: la sottoscrizione aumenta il capitale, mentre i ricavi appartengono all’attività economica e si distribuiscono nel tempo. Anche il contributo ai costi di fabbrica non equivale automaticamente a un uguale aumento dell’utile.

Il potenziale industriale resta soggetto a condizioni

La collaborazione combina le competenze di ams OSRAM nella miniaturizzazione dei LED e nella produzione su wafer da otto pollici con la tecnologia di trasferimento di Samsung Display. L’obiettivo riguarda componenti ultra-piccoli per applicazioni nei display, con un percorso verso la produzione di massa ancora da sviluppare.

ams OSRAM identifica un’opportunità annua di ricavi nell’ordine delle centinaia di milioni di euro nel medio-lungo periodo, subordinata al successo tecnico e all’adozione commerciale. La prospettiva di alcuni miliardi annui per Kulim 2 a metà degli anni Trenta comprende invece anche altri programmi Digital Photonics e presuppone uno stabilimento pienamente utilizzato. Presentarla come valore del solo accordo Samsung sovrastimerebbe il perimetro dell’intesa.

Nel proprio comunicato sull’investimento e sul programma microLED, Samsung Display prevede il completamento dell’acquisto delle azioni all’inizio del 2027, subordinato alle condizioni usuali e alle autorizzazioni applicabili. Per valutare i progressi conteranno il closing, le tappe di sviluppo, gli impegni commerciali e l’impiego effettivo della capacità produttiva. Il rialzo odierno esprime una valutazione del mercato; non certifica in anticipo quei risultati.